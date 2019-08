Sandkerwa, Ritter, Herbstvolksfest: Unsere Freizeit-Tipps

NÜRNBERG - OB Ulrich Maly eröffnet am Freitag das zwei Wochen andauernde Nürnberger Herbstvolksfest mit dem obligatorischen Bieranstich. In der Fürther Stadthalle nehmen derweil etliche Stars der Snooker-Szene am "Paul Hunter Classic"-Turnier teil. Ein Ritterfest geht zeitgleich auf Burg Waischenfeld vonstatten. Das Gut Wolfgangshof bildet dagegen die Kulisse für ein elektronisches Open Air. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema Volksfest, Jazztage & Sandkerwa: Unsere Wochenendtipps In Forchheim freut man sich auf die zweite Ausgabe der Jazztage. Auch in Nürnberg herrscht gute Laune. Schließlich eröffnet das Herbstvolksfest. In Bamberg tobt derweil die Sandkerwa. Außerdem feiern Techno-Fans beim Pulsar Open Air in Anwanden, während das E-Werk zur Kleidertauschparty bittet. Diese Feste und viele weitere finden Sie in unseren Events der Woche.