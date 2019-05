Trempelmarkt, Wrestling und Volksfest: Die Wochenendtipps

Hier kommen die Empfehlungen für die nächsten Tage - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Nürnbergs Innenstadt verwandelt sich am Freitag und Samstag in einen riesigen Marktplatz. Der Trempelmarkt ist ein Fest für Jäger und Sammler. Fürth zeigt sich dagegen sportlich beim Fürthlauf am Sonntag. Am gleichen Tag endet das Volksfest am Dutzendteich. Hier kommen unsere Wochenendtipps!

Bilderstrecke zum Thema Fürthlauf, Trempelmarkt & Volksfest: Unsere Freizeit-Tipps In Fürths Straßen geht am Sonntag der Fürthlauf über die Bühne. Das Nürnberger Volksfest endet am gleichen Tag nach drei langen Wochen. Rund um den Rothsee steigt derweil der Fitnesstag, wo sich die Besucher bei zahlreichen Mitmachaktionen sportlich betätigen können. In Schwabach übernehmen dagegen die Wrestler das Zepter. Die Spring Xplosion steigt am Samstag im Markgrafensaal. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.



mk