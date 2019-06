Trödeln, Tanzen, Freiluftkino: Unsere Wochenendtipps

Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Grafflmarkt lockt Freitag und Samstag in die Fürther Innenstadt und sorgt dafür, dass Schätzchenjäger fette Beute machen werden. Filmfans freuen sich derweil aufs Open Air Kino in Erlangen und Hilpoltstein. Außerdem gastieren in den nächsten Tagen viele Bands und Solo-Acts in der Region. Wer tanzen will, geht auf eins der vielen Konzerte. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.

Bilderstrecke zum Thema Grafflmarkt, Zollhausfest & Street Mag Show: Unsere Freizeit-Tipps Ganz Fürth begibt sich an diesem Wochenende auf die Pirsch. Weite Teile der Innenstadt verwandeln sich in einen großen Open Air Trödelmarkt. In Erlangen gehenn Zollhausfest und Schlossgartenfest über die Bühne. In Geiselwind, also noch etwas weiter nordwestlich, findet von Freitag bis Sonntag die Street Mag Show statt. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.