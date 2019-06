Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Mercedes GLB: SUV mit Familiensin Was die beiden Buchstaben "GL" im Namen trägt, outet sich schon von der Nomenklatur her als Mercedes-SUV. So auch der neue GLB, der sich zwischen dem Crossover GLA und dem GLC einsortiert. Der Neue nutzt die Kompaktplattform des Hauses und kommt zum Jahresende in den Handel. Weil es ihn als Siebensitzer mit dritter Sitzreihe gibt, dürfte er auch für Familien interessant sein.

Vintage Poolparty & Bergkirchweih Finale: Die Wochenendtipps Bevor am Montag auf der Erlanger Bergkirchweih die Lichter ausgehen, wird an diesem Wochenende noch einmal richtig auf den Putz gehauen. In Nürnberg fahnden im Parks Jäger nach Schätzen fürs Zuhause, während im Stadionbad die Vintage Poolparty über die Bühne geht. Diese Events und viele mehr finden Sie wie immer in unseren Tipps für die kommenden Tage.