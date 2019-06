Hunderttausende Menschen besuchen Jahr für Jahr das Mercedes-Benz- und das Porsche-Museum in den Stuttgarter Stadtteilen Bad Cannstadt und Zuffenhausen. Doch dorthin, wo Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach Mitte der 1880er Jahre an ihren Verbrennungsmotoren tüftelten und sie in Gefährte einbauten, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterwegs sein sollten, dorthin also, wo die Stuttgarter Automobilgeschichte eigentlich begann, verirrt sich kaum jemand.