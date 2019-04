Volksfest, Badespaß und Mega-Partys: Die Oster-Tipps

NÜRNBERG - Sonnig und warm: So ist Ostern 2019. So wundert es nicht, dass das Nürnberger Westbad bereits am Samstag die Tore entriegelt hat und nun zum Planschen bittet. Außerdem hat das Volksfest am Dutzendteich begonnen. Natürlich steigen an diesem Wochenende auch zahlreiche Oster-Events speziell für Kinder. Alle Tipps finden Sie wie immer in unserer Bildergalerie.

Bilderstrecke zum Thema Volksfest-Action, Badespaß und 90er Party: Unsere ultimativen Oster-Tipps An diesem Wochenende haben gleich zwei Frühlingsfeste begonnen. Das große in Nürnberg und ein etwas kleineres in Bad Windsheim. Außerdem hat das Westbad am Samstag seine Tore geöffnet. Gleich mehrere attraktive Ausstellungen lassen derweil die Herzen von Kunstkennern höher schlagen. Diese Veranstaltungen und viele mehr finden Sie in unseren Tipps rund um Ostern.