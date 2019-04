Volksfest, Tattoos und Bier: Das alles geht am Wochenende!

NÜRNBERG - An diesem Wochenende dreht sich in der Arena alles rund um Tattoos. Die Tattoo Expo steigt Samstag und Sonntag. Etwas weiter westlich sorgt das Frühlingsfest weiterhin für gute Laune unter den Besuchern. In Forchheim wird die Eröffnung der Bierkeller gefeiert, während man sich beim Krenlauf in Baiersdorf sportlich betätigt. Diese Events und viele mehr finden Sie in den Tipps der Woche.

In Wendelstein startet diesen Freitag die diesjährige Ausgabe der Jazz & Blues Open. Bis zum ersten Mai warten zahlreiche Konzerte auf Fans von Livemusik. Das Nürnberger Frühlingsfest biegt derweil in die zweite Woche ein. Außerdem finden an diesem Wochenende Krenlauf (Baiersdorf) und Berglauf (Burgbernheim) statt. Diese Events und viele weitere finden Sie in unseren Tipps für die kommenden Tage.