Vom Brückenfestival bis "Taubertal": Die Wochenend-Tipps

Die Veranstaltungstipps für die kommenden Tage

NÜRNBERG - Das Brückenfestival geht Freitag und Samstag auf den Pegnitzwiesen über die Bühne und lockt mehrere tausend Besucher an. Auf der Festung Lichtenau steigen zwei Tage lang illustre Ritterspiele. Diese Events und viele weitere finden Sie in den Tipps für die kommenden Tage.

In Neumarkt fällt am Freitag der Vorhang fürs Jura-Volksfest. Ebenfalls am Freitag startet das Brückenfestival im Nürnberger Westen. Bei freiem Eintritt sorgen hier zwei Tage lang etliche Bands für tolle Stimmung. Am Samstag pilgern Frankens Techno-Jünger gen Hafen. Das dortige Container Love Festival beginnt um 12 Uhr. Diese Veranstaltungen und viele weitere finden Sie wie immer in den Tipps der Woche.