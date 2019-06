Von Bergkirchweih bis Oldtimerschau: Unsere Freizeit-Tipps

Die Veranstaltungshinweise für den Sonntag - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Die Bergkirchweih lockt auch an diesem Wochenende noch einmal die Massen nach Erlangen, in Berching können Oldtimer bewundert werden. Diese Feste und viele weitere haben wir für Sie in unserer Event-Bildergalerie zusammengefasst.

Bilderstrecke zum Thema Oldtimerschau & Bergkirchweih-Finale: Die Wochenendtipps Bevor am Montag auf der Erlanger Bergkirchweih die Lichter ausgehen, wird an diesem Wochenende noch einmal richtig auf den Putz gehauen. In Berching können Oldtimer-Fans auf Hochglanz polierten Chrom bewundern, beim Wirtefest in Schwabach kann dem schlechten Wetter getrotzt werden. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps für den Sonntag.