Von Bergkirchweih bis Poolparty: Unsere Freizeit-Tipps

Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Die Bergkirchweih lockt auch an diesem Wochenende noch einmal die Massen nach Erlangen. Im Stadionbad findet die Vintage Poolparty statt. Diese Feste und viele weitere haben wir für Sie in unserer Event-Bildergalerie zusammengefasst.

Bilderstrecke zum Thema

Bevor am Montag auf der Erlanger Bergkirchweih die Lichter ausgehen, wird an diesem Wochenende noch einmal richtig auf den Putz gehauen. In Nürnberg fahnden im Parks Jäger nach Schätzen fürs Zuhause, während im Stadionbad die Vintage Poolparty über die Bühne geht. Diese Events und viele mehr finden Sie wie immer in unseren Tipps für die kommenden Tage.