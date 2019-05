Von Marathon bis Bratwurstgipfel: Unsere Freizeit-Tipps

NÜRNBERG - Die Stadt Fürth präsentiert sich an diesem Wochenende von ihrer sportlichen Seite: Der Metropolmarathon steht auf der Agenda und zieht viele Läufer aus der Region an. In Pegnitz geht's am Sonntag um die Wurst. Hier steigt der Bratwurstgipfel. Daneben lockt das Flughafenfest in den Nürnberger Norden. Diese und weitere Events finden Sie in unserer Bildergalerie.

Bilderstrecke zum Thema SupermART, Sternen Nacht & Flughafenfest: Die XXL-Wochenendtipps In den kommenden Tagen ist jede Menge geboten. In Neumarkt geht das Frühlingsfest über die Bühne. Kunst und Kultur tut sich in den Hallen Auf AEG auf. Außerdem findet am Sonntag das beliebte Flughafenfest statt. Foodtruck Roundup und Streetfood Markt stehen an diesem Wochenende ebenfalls auf dem Programm. Diese Events und viele mehr finden Sie in unseren Tipps zum extra langen Wochenende.