In "Sunset over Hollywood" porträtiert der Dokumentarfilmer Uli Gaulke die stillen, fast vergessenen Helden Hollywoods und erzählt von ihren Träumen und Hoffnungen jenseits des Rampenlichts. Gaulke unterhielt sich mit Schauspielern, Drehbuchschreibern, Tonleuten und Maskenbildnern, die alle im berühmten Altersheim für alternde Stars im Norden von Los Angeles residieren. Das Filmhaus Nürnberg zeigt das Werk mehrere Male zwischen Freitag und Sonntag. Am Samstag ist darüber hinaus Regisseur Uli Gaulke anwesend. © pr_by Konrad Waldmann