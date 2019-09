Aspen und der Nachbarskiort Snowmass in den "Rockies" wollen kein reiner Wintersportort mehr sein. Die reichste Stadt Amerikas und das Base Village in Colorado werben mit bezahlbaren Outdoor-Aktivitäten, Erholung und Natur pur.

Prag zieht Touristen in hellen Scharen aus aller Welt an - und oft genug leidet das Flair der Stadt schon unter dem Ansturm. Aber eher selten reicht der touristische Horizont schon über die Metropole an der Moldau hinaus: Dabei sind in Mittel- und Ostböhmen und Mähren hochkarätige Kunst- und Kulturschätze zu entdecken, etliche haben Städten wie Kutná Hora oder Litomyšl den Weltkulturerbe-Titel eingebracht. Und die allenfalls leicht hügelige Landschaft lässt sich auch perfekt mit Fahrrädern erkunden.