Weinfest, Bierfest, Burning Beach: Die Freizeit-Tipps

Die Veranstaltungstipps für die kommenden Tage - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Am extra langen Wochenende finden etliche Events unter freiem Himmel statt. In Erlangen lockt das Weinfest auf den Schlossplatz. Nürnbergs Burggraben beherbergt das Fränkische Bierfest und am Ufer des Brombachsees tanzen tausende Elektro-Fans bei Burning Beach. Diese Veranstaltungen und viele weitere haben wir für Sie in unserer Event-Bildergalerie zusammengefasst.

Bilderstrecke zum Thema Bierfest, Klassik, Triathlon: Die Wochenendtipps Im Nürnberger Burggraben herrscht in diesen Tagen wieder dichtes Gedränge. Grund dafür ist das Fränkische Bierfest. Bis Sonntag dauert der Trubel. In Fürth geht am Samstagabend die Classic Night über die Bühne. Im Zirndorfer Zimmermannspark findet ein ähnliches Fest mit den Nürnberger Symphonikern statt. Sportlich wird es in Roth beim großen Triathlon-Event. Diese Veranstaltungen und viele mehr finden Sie in unseren extra langen Tipps fürs XXL-Wochenende