Etliche Kräfte der Polizei und des SEK mussten am Donnerstag in die Bamberger Innenstadt ausrücken: Ein 27-Jähriger hatte zuvor seine Bekannte gewürgt und mit einem Messer bedroht. Die Frau konnte sich noch ins Freie retten und die Polizei verständigen. Im Eingangsbereich seiner Wohnung nahmen die Beamten den Mann schließlich fest, er wurde aufgrund seiner psychischen Erkrankung in eine Klinik gebracht.

Das Internationale Figurentheaterfestival ist eines der wichtigsten seiner Art für zeitgenössisches Figuren-, Bilder-, und Objekttheater an der Schnittstelle zu Tanz, Performance und neuen Medien in Europa. Es findet in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach statt. 70 Compagnien aus 20 Ländern werden ihre Arbeiten in rund 220 Vorstellungen präsentieren.