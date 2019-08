Ganz in Weiß auf Capri - Ehe Nummer drei für Heidi Klum?

BERLIN/ROM - Das Gerücht war schon seit jeher das Schmieröl für eine Karriere im Showgeschäft. Je länger über einen geredet wird, desto besser. Zu den Meisterinnen dieses Fachs gehört Heidi Klum, Deutschlands derzeit bekanntestes Model.

Topmodel Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz winken von einem Boot. Klum schürt seit Tagen Gerüchte, dass sie auf der italienischen Promi-Insel Capri mit dem Musiker Tom Kaulitz eine große Hochzeitsparty feiert. © Sanjin Strukic/PIXSELL (dpa)



Seit Tagen, wenn nicht Wochen, hält die Fernsehmoderatorin sich mit der Frage in den Schlagzeilen, ob die 46-Jährige nun den 29 Jahre alten Musiker Tom Kaulitz geheiratet hat oder nicht. Dieses Wochenende sollte es also wirklich so weit sein mit Ehemann Nummer drei.

Sommer, Zitronenbäume, plätscherndes Meer: Die italienische Promi-Insel Capri soll die Kulisse für diese viel bejubelte "Hochzeit des Jahres" sein. Das Model und der Gitarrist der Rockband Tokio Hotel aus Leipzig hatten ihre Liebe schon vor einem Jahr in einem Knutschvideo auf Capri festgehalten. Nun also die rauschende Hochzeitsparty auf der Liebesinsel?

Nur die offizielle Bestätigung lässt auf sich warten. Heidis Vater Günther Klum äußerte sich zu den Spekulationen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nur wie folgt: "Die Frage der dpa ist wohl überflüssig", antwortete er auf die Bitte nach einer Bestätigung, dass die beiden am Samstag heiraten. Schließlich berichtet die Presse ja seit Tagen über das Ereignis, wahlweise auf einer Luxusjacht von Aristoteles Onassis, vor einer romantischen Grotte oder in einem Hotel und in diversen Restaurants.

Schon vor Wochen hatte die "Germany's-Next-Topmodel"-Moderatorin angekündigt: Lange könne es mit der Hochzeit nicht mehr dauern. Selbst ihr Heimatort Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen hoffte auf die große Party. In einer Instagram-Story postete Heidi ein Bild von Tom mit den Worten: "Ich kann es nicht erwarten" - dazu ein kleines Braut-Emoji.

Nun können sich ihre mehr als 6,4 Millionen Follower ihren Reim auf ein Bild von Heidi im Tanga auf der Sonnenliege machen. Darunter die Worte: Ich arbeite an meiner Bräune und an der Hochzeits-To-do-Liste. Es folgen Fotos von Heidi stets in Weiß, mal unter den für Capri typischen Zitronenbäumen, mal vor den Faraglioni-Felsen.

Auf der Insel vor Neapel ist man stolz auf den prominenten Gast. Die Modefirma Bulgari feierte hier kürzlich eine große Sause, Ferrari auch. Natürlich sei man geehrt, wenn Prominente wie Klum das Image der Insel positiv beeinflussten, heißt es im Bürgermeisteramt in Capri. Doch ein Blick in die Akten zeige, dass weder eine "Signora Klum" noch ein "Signor Kaulitz" am Standesamt für eine Hochzeit angemeldet seien. Privatsache, vielleicht eine symbolische Feier?, legt die freundliche Frau im Standesamt nahe.

In der Tat gibt es schon seit Monaten Gerüchte, dass Klum und Kaulitz schon längst verheiratet sind. Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, das Paar habe sich bereits im Februar standesamtlich getraut. Toms Zwillingsbruder Bill sagte dazu in einem RTL-Interview: "Ich kann euch eins verraten: Die Hochzeit steht noch an."

Heidi und ihre Männer sind ein Dauerbrenner in der Klatschpresse, genauso wie der Altersunterschied zwischen ihnen. Die erste Ehe ging Klum 1997 mit dem Starfriseur Ric Pipino ein, der 13 Jahre älter war als sie. Die Ehe platzte nach einigen Jahren. Es folgte eine Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore: Der war 23 Jahre älter. Heidis erste Tochter Leni wurde geboren.

Wenig später heiratete das Model den elf Jahre älteren Sänger Seal, mit dem sie drei Kinder hat. Danach folgte unter anderen eine Beziehung mit dem 13 Jahre jüngeren US-Kunsthändler Vito Schnabel. Und jetzt eben mit dem 17 Jahre jüngeren Tom Kaulitz.

Den Tokio-Hotel-Musiker ("Durch den Monsun") mit den langen Haaren hatte sie Anfang 2018 auf einer Geburtstagsfeier des Designers Michael Michalsky kennengelernt. Wer will, kann seitdem tief in das öffentliche Beziehungsleben von "Klumlitz" eintauchen. Mal schnippelt Heidi Tom im Bett liegend am Bart, mal zeigt sie sich oben ohne beim Zähneputzen, mal knutschend, mal tanzend. Oft sind die Fotos von vielen Herzchen begleitet. Bei Instagram dürfte es da heißen: Fortsetzung folgt.

Annette Reuther und Sophia Weimer, dpa