Gedenken an den Putschversuch vor drei Jahren in der Türkei

vor 28 Minuten

ISTANBUL - Der Putschversuch in der Türkei jährt sich heute zum dritten Mal. Gedenkfeierlichkeiten sind unter anderem in Ankara und Istanbul geplant.

Angespannte Lage in der Putschnacht auf dem Taksim-Platz in Istanbul. © Uygar Onder Simsek (dpa)



Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede am ehemaligen Flughafen Atatürk in Istanbul halten. Putschisten hatten den Airport in der Nacht des Umsturzversuches vorübergehend besetzt.

Türkische Polizisten führen putschverdächtige Soldaten am Taksim-Platz in Istanbul ab. © Tolga Bozoglu (dpa)



Am 15. Juli 2016 hatten Teile des Militärs gegen die türkische Regierung geputscht. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Mehr als 200 Menschen wurden getötet und mehr als 2000 verletzt. Erdogan macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen als Drahtzieher verantwortlich. Erdogan verhängte nach dem Umsturzversuch einen Ausnahmezustand, der mehrmals verlängert wurde und erst im Juli 2018 endete.

Türkische Polizisten nehmen putschverdächtige Soldaten in Istanbul fest. © Sedat Suna (dpa)



In sogenannten "Säuberungen" ging die Regierung gegen mutmaßliche Putschisten und Anhänger der Gülen-Bewegung, aber auch gegen Oppositionelle vor. Per Dekret wurden mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen und Zehntausende Menschen verhaftet.

dpa