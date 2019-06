Ein rund 90 Zentimeter langer Wels wird im Wildpark Mecklenburg-Vorpommern in ein Schaubecken eingesetzt. Gut zu erkennen sind die sogenannten Barteln am Maulbereich, die dem nachtaktiven Fisch als Tast- und Geschmacksorgane dienen. Welse verfügen über einen hervorragenden Geruchs- und Geschmackssinn, das macht sie zu ausgezeichneten Jägern in der Dunkelheit. © Bernd Wüstneck/dpa