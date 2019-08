Peter Maffay, einer der erfolgreichsten Rockmusiker in Deutschland, wird am 30. August 70 Jahre alt. Das ist für ihn aber noch lange kein Grund kürzer zu treten: Rechtzeitig zum runden Geburtstag kommt sein neues Album "Jetzt!" heraus - und am 19. März 2020 spielt er live in der Nürnberger Arena. Anlass für einen kleinen Rückblick.