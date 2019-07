Gewinnspiel: Wir suchen das schönste Freibad im Nürnberger Land

Zu gewinnen gibt es einen von drei Air Rocket Launcher - vor 1 Stunde

HERSBRUCK/ALTDORF - So langsam kommt der Sommer in der Region in Fahrt. In den nächsten Tagen werden die Temperaturen wieder an der 30-Grad-Marke kratzen oder sie sogar überspringen. Dann gibt es doch nichts Schöneres, als sich ins Freibad zurückzuziehen, Füße und Seele im kühlen Nass baumeln zu lassen. Der Bote, die Hersbrucker Zeitung und die Pegnitz Zeitung suchen Ihr liebstes Freibad und verlosen drei Air Rocket Launcher.

Stimmen Sie jetzt ab, welches Freibad Sie am liebsten besuchen, und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Foto: A. Kirchmayer



Ob Rutsche, Liegewiese oder Volleyballfeld. Es gibt unterschiedlichste Vorlieben, die warmen Tage im Freibad zu verbringen.

In diesem Artikel können Sie über Ihr liebstes Freibad im Nürnberger Land abstimmen.

Wenn Sie an der kleinen Sommeraktion des Boten, der Hersbrucker Zeitung und der Pegnitz Zeitung teilnehmen und einen von drei Air Rocket Launchern gewinnen wollen, dann schicken Sie eine E-Mail an gewinnspiel@n-land.de bis zum 26.7.19, 10 Uhr. Unter allen teilnehmenden E-Mails verlosen wir dann die Spielzeuge.

Das Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt und erhält den Preis auf dem Postweg.

Viel Glück und schöne sonnige Tage in den Freibädern der Region.

Sven Trautwein