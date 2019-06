Gewitter bringen Abkühlung: Starkregen und Hagel möglich

vor 50 Minuten

OFFENBACH - In weiten Teilen Deutschlands wird das Wochenendwetter eher durchwachsen. Spätestens am Samstagnachmittag ist mit der Hitze auch im Süden Brandenburgs Schluss. Blitz, Donner, Starkregen und Hagel sind im Anflug.

Vater und Tochter holen sich eine Abkühlung an Wasserfontänen. © Jörg Carstensen (dpa)



Vater und Tochter holen sich eine Abkühlung an Wasserfontänen. Foto: Jörg Carstensen (dpa)



Die Gewitter ziehen ab Freitagabend zuerst über den Westen, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Samstag sind dann ab dem Nachmittag im Osten und Nordosten teils schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial möglich. Zuvor wird es dort mit bis zu 35 Grad in der Lausitz noch einmal richtig heiß, in der Westhälfte ist es dagegen schon deutlich kühler mit 20 bis 26 Grad.

Sommerzeit ist Badezeit - zwei Frauen schwimmen im Sylvensteinstausee. © Lino Mirgeler (dpa)



Sommerzeit ist Badezeit - zwei Frauen schwimmen im Sylvensteinstausee. Foto: Lino Mirgeler (dpa)



Am Sonntag beruhigt sich das Wetter und bis auf Schauer im Süden und Nordwesten bleibt es meist trocken. Mit 20 Grad an den Küsten und bis 27 Grad in Südbrandenburg sind recht angenehme Temperaturen vorhergesagt. Außer einzelnen Schauern im Süden und Osten beginnt auch die neue Woche mit freundlichem Sommerwetter. Mit 24 bis 29 Grad wird es wieder wärmer.

Nicht nur bei Nieselwetter hilfreich: Eine Touristin nutzt einen Regenschirm als Schutz gegen die Sonne. © Jörg Carstensen (dpa)



Nicht nur bei Nieselwetter hilfreich: Eine Touristin nutzt einen Regenschirm als Schutz gegen die Sonne. Foto: Jörg Carstensen (dpa)



Am Freitag sollte laut Deutschem Wetterdienst in zahlreichen Städten noch einmal die 30-Grad-Marke geknackt werden, unter anderem in Berlin, Dresden, Passau und Regensburg. Am Niederrhein und der Ems könnte es den Experten zufolge dann schon am Freitagnachmittag schauerartige Regenfälle geben.

dpa