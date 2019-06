"Gorch Fock" soll bis 2020 fertiggebaut werden

BERLIN/ELSFLETH - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich für einen Weiterbau des Segelschulschiffs "Gorch Fock" entschieden. Ziel sei es nun, das Schiff bis zum Herbst 2020 im Rahmen der vereinbarten Kostenvorgaben fertigzustellen, erfuhr die dpa aus dem Ministerium.

Das Segelschulschiff Gorch Fock im Jahr 2015. © Carsten Rehder/Archivbild (dpa)



Dabei wurde die Obergrenze von 128 Millionen Euro bekräftigt, zu denen weitere 7 Millionen für Ausrüstung kommen.

Blick auf den Schriftzug «Gorch Fock» am Steuerrad auf dem Segelschiff. © Stefan Sauer (dpa)



Der Generalauftragnehmer, die insolvente Elsflether Werft an der Unterweser, reagierte erleichtert auf den Beschluss zum Weiterbau. "Wir werden weiterhin alles daran setzen, die Instandsetzung termingerecht und im Budget auszuführen und die "Gorch Fock" wieder hochseetauglich zu machen", sagte Aufsichtsratschef Pieter Wasmuth.

Aus einem Dock der Bredo-Werft wird das Schiff ausgedockt. © Mohssen Assanimoghaddam (dpa)



Die Kosten der Generalüberholung des gut 81 Meter langen Schiffs sind völlig aus dem Ruder gelaufen. Deshalb stand auch immer wieder ein Abbruch des Projekts im Raum. Statt zehn Millionen Euro sind mehr als 70 Millionen Euro ausgegeben worden. Dann wurden Gesamtkosten von 135 Millionen Euro als Obergrenze festgelegt.

Ein Besatzungsmitglied des Marineschulschiffes steht vor dem Auslaufen aus dem Marinehafen an Bord. © Christian Charisius (dpa)



Der sanierte Rumpf des 61 Jahre alten Schiffes war erst am Freitag nach drei Jahren Bauzeit in Bremerhaven ins Wasser gelassen worden. Der Rumpf habe danach erste Tests bestanden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Am Dienstag seien auch Abgeordnete des Bundestages über den Sachstand informiert worden. Die Bundesmarine nutzt die "Gorch Fock", um ihre Offiziersanwärterinnen und -anwärter seemännisch auszubilden.

Die Gorch Fock vor Neufundland zwischen Eisbergen im Jahr 2007. © Marine (dpa)



Die Elsflether Werft verhandele mit Subunternehmern über die nächsten Bauschritte, sagte Vorstand Axel Birk. "In den nächsten Tagen wird die "Gorch Fock" zu einem neuen Liegeplatz geschleppt, wo unsere Schiffbauer für die kommenden drei Monate an dem Segelschulschiff arbeiten werden." Nächster Meilenstein werde das Stellen der Masten in voraussichtlich einem Vierteljahr sein.

Weil der Rumpf derzeit nur einen grau-grünen Schutzanstrich hat, muss die "Gorch Fock" wieder in ein Dock, um im traditionellen Weiß gestrichen zu werden. Dies kann nicht in Elsfleth gemacht werden. Nach regionalen Medienberichten könnte der Segler bei der Fassmer-Werft in Berne an der Unterweser ins Dock kommen.

Die Elsflether Werft ist seit Februar insolvent. Die frühere Werftleitung hatte Geld von der Marine in dubiose Nebengeschäfte gesteckt. Die Staatsanwaltschaft untersucht das Geschäftsgebaren der zwei Ex-Vorstände. Auch mehrere Gerichte beschäftigen sich mit dem Debakel.

