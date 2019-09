Am Samstag wurde auf dem Hilpoltsteiner Marktplatz mit satten Sounds und einer gehörigen Portion Bass der Sommer gebührend verabschiedet: die "Summer End Party" kam zurück und hunderte überwiegend junge Besucher feierten mit. Zuvor schon lud die "Sommerlounge" auf der Försterwiese mit Liegestühlen, kühlen Drinks und chilliger DJ-Musik die ganze Familie zum Entspannen ein.

Trachtenliebhaber zog es am Wochenende wieder nach Greding. Einmal mehr beherbergte die Schwarzachstadt den mittlerweile weit überregional bekannten Trachtenmarkt, der heuer bereits zum 26. Mal stattfand. Etliche Gastgruppen präsentierten ihre regionaltypische Kleidung und führten Lieder und Tänze ihrer Heimat auf. Wir haben die Bilder!

1938 begann die Geschichte des traditionsreichen TV- und Blitzgeräteherstellers Metz aus Zirndorf. Lange Zeit hielt Metz die Fahne der deutschen Elektronikhersteller hoch: Die Franken produzierten hierzulande noch Fernseher, als dies kaum ein anderer mehr tat. Seit 2015 ist das Unternehmen in chinesischer Hand.

Über hundert Einsatzkräfte suchten in der Nacht zum Sonntag am Fichtelsee nach einem Schwimmer, der im Wasser plötzlich verschwunden war. Taucher, ein Polizeihubschrauber und auch Suchhunde kamen zum Einsatz. Am frühen Morgen wurde die Suche eingestellt, da sich keine Hinweise auf eine vermisste Person ergaben und auch keine Kleidung aufgefunden wurde.