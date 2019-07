Bei einem Unfall auf der A73 wurde eine 58-Jährige schwer verletzt. Sie verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, daraufhin fuhr sie eine Böschung hoch. Das Auto überschlug sich und rutschte auf dem Autodach auf die Fahrbahn zurück. Die Fahrerin wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

In Mecklenburg-Vorpommern wütet der nach offiziellen Angaben größte Waldbrand in der Geschichte des Bundeslandes. Betroffen seien 430 Hektar (4,3 Quadratkilometer) auf einem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen etwa 50 Kilometer südwestlich von Schwerin. Das Gelände ist hochgradig mit Munition belastet, was die Löscharbeiten erheblich erschwert.