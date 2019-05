Wer gedacht hätte, das Spiel zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem FC St. Pauli bringt aufgrund der klaren Verhältnisse in der Tabellen keine Brisanz, der lag fehl. Richard Magyar brachte sein Kleeblatt auf die Siegerstraße in der 92. Minute. Nun müssen Zeugnisse ausgestellt werden. Bewerten Sie die Spieler mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Dienstag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".