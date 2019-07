Heimische Reitsportler in Weißenburg vorn dabei

Beim Sommerturnier standen 21 Prüfungen am Programm, die das gesamte Leistungsspektrum zeigten - vor 51 Minuten

WEISSENBURG - Pferdesportler aus der gesamten Region hatten jetzt ein Ziel: die Reitanlage am Wülzburger Weg. Dort veranstaltete der Reitverein Weißenburg sein traditionelles Sommerturnier, bei dem 21 Prüfungen von der Führzügelklasse bis hin zur M-Dressur ausgeschrieben waren.

L-Springen mit „Campari Spring“: Astrid Knoll-Feil von der PSG Ellingen erreichte mit ihrem Pferd einen dritten und einen zweiten Platz beim Sommerturnier der Reitvereins Weißenburg.



L-Springen mit „Campari Spring“: Astrid Knoll-Feil von der PSG Ellingen erreichte mit ihrem Pferd einen dritten und einen zweiten Platz beim Sommerturnier der Reitvereins Weißenburg.



Vor allem am ersten Turniertag, der stets den Springprüfungen vorbehalten ist, gab es spannenden Sport: In den zwei L-Springen zeigten die einheimischen Reiterinnen Astrid Knoll-Feil (PSG Ellingen) und Nathalie Ulbrich (RV Teuchtlingen), dass sie zur regionalen Spitze gehören. Nathalie Ulbricht legte auf "Chacco" im L-Springen mit Joker einen fehlerfreien Ritt hin und verwies damit Jessica Roth (RFV Brünst) und Astrid Knoll-Feil mit ihrem Pferd "Campari Spring" auf die Ränge zwei und drei.

Beide waren zwar ebenfalls fehlerfrei gewesen, hatten jedoch zwei beziehungsweise drei Sekunden mehr an Zeit für den Ritt benötigt. Im L-Springen musste sich Astrid Knoll-Feil nur Judith Krieger vom Nürnberger Reitclub Marienberg geschlagen geben und wurde Zweite. Hier platzierte sich Nathalie Ulbrich mit einem Abwurf auf Rang vier. Dritter wurde der Wemdinger Reiter Frank Junginger.

In der M-Dressur holte sich Maya Huber vom veranstaltenden RV Weißenburg auf "Gloria" den vierten Rang und ritt damit nur einen Zehntelpunkt am Treppchenplatz vorbei. Ihre Vereinskollegin Stephanie Teschner gewann auf "Lalotte R" mit deutlichem Vorsprung die L-Dressurreiterprüfung und hatte auch gute Platzierungen in weiteren Prüfungen. In der anderen Abteilung dieser Dressur sicherte sich Christina Lux auf "Rose royale" den sechsten Platz, ihre Tochter Anna-Katharina Lux siegte mit "Chronist Royale" in der Dressurpferdeprüfung A und landete mit "Failshofer Graceful Harmony" zudem auf Platz vier.

Bei insgesamt 21 Einzelprüfungen war für jeden etwas geboten. Die kleinsten Reiter führten bei einem Führzügelwettbewerb stolz ihr Können vor – angesetzt waren gleich vier Abteilungen, in denen etliche ihr erstes Turnier ritten. Die etwas "sattelfesteren" Nachwuchsreiter aus Altmühlfranken zeigten sehr gute Leistungen. So gewann Christian Martini vom Reitclub Bonhof (Schambach) auf "Joyful Kid" die Springpferdeprüfung der Klasse A, die Treuchtlinger Reiterin Agnes Geißelmeier auf "Ghytanja" das A-Punktespringen sowie einen dritten Rang im A-Stilpringen und Claudia Wagner (PSG Ellingen) platzierte sich auf "Starnight" im A-Punktespringen auf Rang vier.

Hinzu kamen noch weitere Platzierungen der jungen Reiter in den Spring- und Reiterwettbewerben des sogenannten C-Teils, der dem Nachwuchs beziehungsweise jungen Pferden vorbehalten ist.

Für die Bewirtung und einen reibungslosen Turnierablauf sorgten wie immer die zahlreichen Helfer des Weißenburger Reitvereins.

Rainer Heubeck