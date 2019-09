In der Präsidentschaft von Donald Trump war John Bolton bereits der dritte nationale Sicherheitsberater, der abtreten musste. Hintergrund waren starke Meinungsunterschiede zwischen Trump und Bolton über die Aussen- und Sicherheitspolitik. Bolton hatte die Invasion im Irak 2003 befürwortet und forderte in den letzten Jahren Militärschläge unter anderem gegen Nordkorea und den Iran, zuletzt auch in seiner Funktion als nationaler Sicherheitsberater der USA. Außerdem ist er ein Gegner des Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan. Trump ist, obwohl er eine aggressive Außenpolitik verfolgt, zurückhaltender als Bolton in Bezug auf Kriegseinsätze. Eines seiner wichtigsten Wahlversprechen war, die Kriege, die das US-Militär seit Jahren im Nahen Osten und in Afghanistan führt, zu beenden. © Nicholas Kamm/AFP