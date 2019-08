Hollywood-Glamour in Berlin: Tarantino stellt neuen Film vor

BERLIN - Die Hollywoodstars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie werden in Berlin erwartet. Gemeinsam mit Regisseur Quentin Tarantino wollen sie am Donnerstag ihren neuen Film "Once Upon a Time... in Hollywood" vorstellen.

Nach einem Stopp in London kommen Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino und Brad Pitt nach Berlin. Foto: David Parry/PA Wire (dpa)



Mittags ist eine Pressekonferenz geplant, abends feiern sie die Deutschlandpremiere am Potsdamer Platz (19.30 Uhr).

Tarantino lässt seinen neuen Film im Los Angeles der späten 1960er Jahre spielen, zwischen Hippies und Filmset. DiCaprio spielt einen abgehalfterten Westernstar, Pitt ist sein Stuntdouble, Freund und Fahrer. Robbie ist als Schauspielerin Sharon Tate - Ehefrau von Filmemacher Roman Polanski - zu sehen, die von Mitgliedern der Sekte von Charles Manson ermordet wurde.

Am Potsdamer Platz wird für den Abend der rote Teppich ausgerollt. Auf der Gästeliste stehen nach Angaben der Organisatoren unter anderem die Schauspieler Til Schweiger, Alexandra Maria Lara, Jan Josef Liefers und Katja Riemann, Komiker Otto Waalkes, Influencerin Cathy Hummels und US-Botschafter Richard Grenell.

Der neue Tarantino-Film lief auf dem Festival in Cannes, in Deutschland kommt er am 15. August in die Kinos. Tarantino hatte kürzlich in einem Interview darüber nachgedacht, seine Karriere nach dem nächsten Film zu beenden. "Ich mag den Gedanken, zehn Filme zu drehen, und dann, bumm, das war's", sagte er in der US-Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!". Er plane allerdings nicht, völlig zu verschwinden, sondern wolle weiter schreiben.

"Once Upon a Time... in Hollywood" gilt als Tarantinos neunter Film seit "Reservoir Dogs - Wilde Hunde" (1992), wenn man die beiden Teile von "Kill Bill" als einen Film rechnet. Mit seinem Film "Pulp Fiction" hatte er Mitte der 90er Jahre die Goldene Palme in Cannes und einen Oscar für das beste Drehbuch gewonnen. Auch für das Drehbuch von "Django Unchained" bekam er einen Oscar.

dpa