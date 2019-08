Hollywood-Regisseur Quentin Tarantino wird Vater

vor 59 Minuten

LOS ANGELES - US-Regisseur Quentin Tarantino (56) und seine Frau Daniella Pick (35) werden Eltern. Sie seien "sehr erfreut" mitzuteilen, dass sie ein Baby erwarten, zitierte das US-Promiportal "People" aus einer Mitteilung des Paares. Es ist ihr erstes Kind.

Quentin Tarantino und seine Frau Daniella Pick erwarten Nachwuchs. © Riccardo Antimiani/ANSA/AP (dpa)



Der Filmemacher ("Inglourious Basterds", "Pulp Fiction") und die israelische Sängerin sind seit November 2018 miteinander verheiratet. Es ist die erste Ehe für den Oscar-Preisträger.

Das Paar hatte sich 2009 bei der Filmpremiere von "Inglourious Basterds" in Tel Aviv kennengelernt. Pick ist die Tochter des in Israel bekannten Popsängers und Liedtexters Zvika Pick.

Kurz vor der Hochzeit hatte Tarantino seine jüngste Produktion "Once Upon a Time... in Hollywood" abgedreht, der im Mai in Cannes Premiere feierte. Der Film mit den Stars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie spielt in Los Angeles im Jahr 1969 vor dem Hintergrund der Ermordung von Sharon Tate durch Anhänger von Charles Manson.

dpa