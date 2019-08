Hummels fehlt Dortmund im Supercup gegen FC Bayern

vor 1 Stunde

DORTMUND - Mats Hummels fehlt Borussia Dortmund nach Informationen der "Bild"-Zeitung heute im Supercup gegen den FC Bayern (20.30 Uhr/ZDF).

Soll wegen leichter Probleme nicht beim Spiel gegen den FC Bayern auflaufen: Mats Hummels. © David Inderlied (dpa)



Der aus München zum BVB zurückgekehrte Fußball-Weltmeister von 2014 habe am Vormittag noch an einer leichten Einheit teilgenommen, an deren Ende aber leichte Probleme signalisiert. Der 30-Jährige sei nicht ernsthaft verletzt, Vizemeister Dortmund wolle jedoch kein Risiko eingehen. Eine Bestätigung des Vizemeisters für den Bericht gab es zunächst nicht.

Der Innenverteidiger war in diesem Sommer zurück nach Dortmund gekommen, nachdem Hummels 2008 vom FC Bayern zum BVB wechselte und vor drei Jahren zurück nach München ging. Nach den Münchner Zugängen von Lucas Hernández und Benjamin Pavard für die neue Saison hatte Hummels das Gespräch mit Trainer Niko Kovac gesucht und sich zu einem Wechsel zurück zur Borussia entschieden.

dpa