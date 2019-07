Iran stoppt britischen Öltanker im Persischen Golf

TEHERAN - Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben am Freitag einen britischen Öltanker in der Straße von Hormus am Persischen Golf gestoppt. Laut IRGC-Website hatte der Tanker die internationalen Vorschriften nicht beachtet.

dpa