Istanbul-Wahl krachende Ohrfeige für Erdogan

vor 40 Minuten

ISTANBUL - Überraschend klar hat Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen und Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner AKP damit eine herbe Niederlage beschert.

Wahlsieger Ekrem Imamoglu jubelt in der Wahlnacht mit seinen Anhängern. © Onur Gunay/Imamoglu Media team (dpa)



Wahlsieger Ekrem Imamoglu jubelt in der Wahlnacht mit seinen Anhängern. Foto: Onur Gunay/Imamoglu Media team (dpa)



Imamoglu von der größten Oppositionspartei CHP erhielt am Sonntag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu rund 54,03 Prozent der Stimmen. Sein Gegner, der ehemalige Ministerpräsident und AKP-Kandidat Binali Yildirim, kam auf rund 45,09 Prozent. Die anderen beiden Kandidaten hatten 0,88 Prozent bekommen. Der Chef der Hohen Wahlkommission Sadi Güven sagte, die Endergebnisse stünden spätestens am Montag fest.

Auf vielen Straßen der Stadt feierten die Menschen spontane Feste. © Emrah Gurel/AP (dpa)



Auf vielen Straßen der Stadt feierten die Menschen spontane Feste. Foto: Emrah Gurel/AP (dpa)



Allerdings stünde vor der Verleihung des Mandats noch die übliche Frist für Einsprüche und Beschwerden, sagte Güven. Der Beschwerdeprozess hatte nach der Kommunalwahl vom März mehrere Wochen lang gedauert - unter anderem, weil der Abstand zwischen den beiden Kandidaten letztlich nur noch rund 14.000 Stimmen betragen hatte. Er endete damals mit der Annullierung der Wahl und dem Entzug des Mandats für Imamoglu.

Anhänger von Ekrem Imamoglu haben sich in der Nacht in Istanbul versammelt. © Onur Gunay/Imamoglu Media team (dpa)



Anhänger von Ekrem Imamoglu haben sich in der Nacht in Istanbul versammelt. Foto: Onur Gunay/Imamoglu Media team (dpa)



Diesmal lagen Anadolu zufolge knapp 780.000 Stimmen zwischen Imamoglu und Yildirim. Präsident Erdogan beglückwünschte den vorläufigen Wahlsieger noch am Abend. "Der nationale Wille hat sich heute einmal mehr gezeigt. Ich gratuliere Ekrem Imamoglu, der nach inoffiziellen Ergebnissen die Wahl gewonnen hat", sagte er. Auch AKP-Kandidat Yildirim wünschte seinem Gegner viel Erfolg.

Ekrem Imamoglu von der Mitte-Links-Partei CHP hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen. © Lefteris Pitarakis/AP (dpa)



Ekrem Imamoglu von der Mitte-Links-Partei CHP hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen. Foto: Lefteris Pitarakis/AP (dpa)



Imamoglu sagte vor Journalisten und Anhängern: Die Istanbuler hätten den "Ruf der Demokratie verteidigt". Im Wahlkampf hatte er mit seiner vermittelnden Art und dem Slogan "Alles wird sehr gut" gepunktet und ein Zeichen gegen die Polarisierung im Land gesetzt. Nach seinem Sieg ging er auf Erdogan zu und sagte, er wolle den Präsidenten bald besuchen. "Ich bin bereit, in Harmonie mit ihnen zusammenzuarbeiten und verlange danach. Das verkünde ich vor allen Istanbulern", sagte er. In Istanbul werde es nun "Gerechtigkeit, Gleichheit, Liebe und Toleranz geben. Verschwendung, Luxus, Arroganz und Diskriminierung werden ein Ende haben", versprach er.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft seinen Stimmzettel in eine Wahlrune. © Emrah Gurel/AP (dpa)



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft seinen Stimmzettel in eine Wahlrune. Foto: Emrah Gurel/AP (dpa)



Später sprach er im Bezirk Beylikdüzü auf seinem Wahlkampfbus stehend zu Tausenden Anhängern. Auf vielen Straßen der Stadt feierten die Menschen spontane Feste. Videos von Autokorsos und Straßentänzen tauchten in den sozialen Medien auf. In einem Flugzeug von Istanbul nach Bodrum klatschten die Menschen kurz vor Abflug, als sie vom Sieg Imamoglus erfuhren. Auf der zentralen Einkaufsstraße Istiklal versammelten sich zahlreiche Menschen und riefen den Wahlkampfslogan: "Her seyi cok güzel olacak!" (Alles wird sehr schön)

Ekrem Imamoglu (M) mit seiner Frau Dilek (l) und seinem Sohn bei der Stimmabgabe. © Lefteris Pitarakis/AP (dpa)



Ekrem Imamoglu (M) mit seiner Frau Dilek (l) und seinem Sohn bei der Stimmabgabe. Foto: Lefteris Pitarakis/AP (dpa)



Imamoglu hatte schon die erste Bürgermeisterwahl am 31. März gewonnen. Die Wahlkommission (YSK) annullierte das Ergebnis jedoch Anfang Mai wegen angeblicher Regelwidrigkeiten und gab damit einem Antrag von Erdogans AKP statt. Die Bedeutung der Wahl ging weit über das Lokale hinaus und wurde international aufmerksam verfolgt. Imamoglu war zum Symbol geworden für die Hoffnung, dass in der Türkei auf demokratischem Weg noch ein Wandel möglich ist. Einige sehen in ihm sogar schon den nächsten Präsidenten.

Bei der Nachwahl lagen knapp 780.000 Stimmen zwischen Ekrem Imamoglu und Binali Yildirim. © Onur Gunay/Imamoglu Media team (dpa)



Bei der Nachwahl lagen knapp 780.000 Stimmen zwischen Ekrem Imamoglu und Binali Yildirim. Foto: Onur Gunay/Imamoglu Media team (dpa)



Zum Sieg gab es Glückwünsche auch aus Deutschland. Europastaatsminister Michael Roth schrieb auf Twitter: "Was für ein Mut machendes Signal für eine demokratisch lebendige Türkei!" Der SPD-Politiker Thomas Oppermann schrieb: "In Istanbul siegt die Demokratie: Auch beim zweiten Mal gewinnt Ekrem Imamoglu die Bürgermeister-Wahl. Das ist unter den gegenwärtigen Bedingungen in der Türkei eine große Leistung. Klare Niederlage für Präsident Erdogan. Glückwunsch an Imamoglu und die CHP."

Ekrem Imamoglu spricht nach seinem Wahlsieg zur Presse. Imamoglu hat nach Angaben von Anadolu rund 54,03 Prozent der Stimmen gewonnen. © Lefteris Pitarakis (dpa)



Ekrem Imamoglu spricht nach seinem Wahlsieg zur Presse. Imamoglu hat nach Angaben von Anadolu rund 54,03 Prozent der Stimmen gewonnen. Foto: Lefteris Pitarakis (dpa)



Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sagte: "Istanbul sendet ein unmissverständliches Signal, auch an Präsident Erdogan und seine AKP. Es ist ein Signal von Demokratie und Rechtsstaat, von Pluralität und Vielfalt." Und der Grünen-Politiker Cem Özdemir schrieb, "Neuauszählung, Wiederholung, Gleichschaltung der Presse, Verhaftungen, Einschüchterungen, aus Verzweiflung sogar mit der letzten Karte Öcalan! Nichts hat geholfen: Die AKP muss ihre Niederlage einräumen. İstanbul gehört der Opposition."

Binali Yildirim, Bürgermeisterkandidat der Regierungspartei AKP, winkt seinen Anhängern bei einer Kundgebung in Istanbul zu. © Lefteris Pitarakis/AP (dpa)



Binali Yildirim, Bürgermeisterkandidat der Regierungspartei AKP, winkt seinen Anhängern bei einer Kundgebung in Istanbul zu. Foto: Lefteris Pitarakis/AP (dpa)



Für Erdogan, der auf eine Wiederholung der Wahl gedrängt hatte, ist die erneute Niederlage ein Schlag ins Gesicht. Die Millionenmetropole ist der wirtschaftliche Motor des Landes und hat hohe symbolische Bedeutung. 25 Jahre lang war sie von islamisch-konservativen Bürgermeistern regiert worden, unter anderem von Erdogan selbst.

Ekrem Imamoglu hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul am 31. März 2019 knapp vor seinem Herausforderer Yildirim gewonnen. Allerdings annullierte die Hohe Wahlkommission die Abstimmung und ordnete die Wiederholung an. © Lefteris Pitarakis/AP (dpa)



Ekrem Imamoglu hatte die Bürgermeisterwahl in Istanbul am 31. März 2019 knapp vor seinem Herausforderer Yildirim gewonnen. Allerdings annullierte die Hohe Wahlkommission die Abstimmung und ordnete die Wiederholung an. Foto: Lefteris Pitarakis/AP (dpa)



Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben von Anadolu bei 84,4 Prozent und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie bei der ersten Wahl Ende März. Wahlberechtigt waren rund 10,5 Millionen Menschen. Der Wahltag verlief nach Einschätzung von Beobachtern weitestgehend geordnet.

dpa