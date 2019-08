Jeep-Fahrer gaben Gas für guten Zweck

13. Archäopteryx-Trophy im Offroad-Park Langenaltheim mit Spendensammlung für Kinderhospiz - vor 1 Stunde

LANGENALTHEIM - Gas geben für einen guten Zweck – das war jetzt im Offroadpark in Langenaltheim angesagt. Dort trafen sich knapp drei Dutzend Jeep-Fahrer zur mittlerweile 13. Archäopteryx-Trophy. Angesagt waren dabei nicht nur Gelände- und Fahrprüfungen, sondern auch ein Ausflug von Eltern und Geschwistern schwerstkranker Kinder, denen die Jeep-Besitzer "einen Tag Freude schenken" wollten, wie Stefan Jatzwauk vom Jeep-Stammtisch München sagte.

Nasse Sache: Im Offroadpark Langenaltheim durften die Jeep-Besitzer ihre Gefährte und ihr fahrerisches Können in schwierigem Gelände testen. Der Regen der vergangenen Tage hatte so manchen Tümpel geschaffen, in denen die Allradfahrzeuge aber wenig Mühe hatten. © Foto: Rainer Heubeck



Und der kam gut an bei den Eltern, Kindern und Betreuern des Ambulanten Kinderhospiz München (AKM). "Das war supertoll", bekundete eine Mutter. "Vielen, vielen Dank dafür." Die Eltern und Kinder wurden mit einem Shuttle-Dienst vom Fahrerlager in den Offroadpark gebracht und durften dort auch mal in einem der allradgetriebenen Jeeps Platz nehmen. "Vielleicht springt ja beim einen oder anderen der Virus über", scherzte Jatzwauk, der mit dem Stammtisch München die Tour zum Urvogel organisiert hat.

Diesen Virus hat der Münchner, seine Stammtisch-Kollegen und natürlich der Vorsitzende des Jeep-Clubs Deutschland, Christian Albert, längst im Blut. Die Mitglieder treffen sich immer wieder auf diversen Geländestrecken in Deutschland oder im Ausland – und natürlich zu den Stammtischen. Über 500 Mitglieder zählt der Club und veranstaltet über seine regionalen Stammtische Trophys, Touren oder Ausflüge.

Jener um den Archäopteryx bot alles zusammen: Drei Trial-Prüfungen waren für die Teilnehmer in den Kategorien Serie, Modifiziert oder Pro zu absolvieren, hinzu kam eine GPS-Rundfahrt und eine Burgbesichtigung in Harburg. Die Benzingespräche unter den Geländewagen-Freaks durften natürlich ebenso wenig fehlen wie ein Abendprogramm im Gasthof "Rose" in Langenaltheim.

Dort gab es neben der Siegerehrung nebst "roter Laterne" für den Letztplatzierten auch eine Tombola zugunsten der Stiftung AKM. Auch der Jeep-Club Deutschland wie der Offroadpark trugen zur Spendensumme von rund 5000 Euro bei. Ersterer in Form eines Obolus je gefahrenem Kilometer, Letzterer in Form von reduzierten Gebühren, deren Differenz dann in den Spendentopf floss. Diesen füllte auch die US-Geländewagenmarke, Autohändler- und -tuner und weitere Sponsoren, sodass am Ende die Arbeit des AKM und deren haupt- wie ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter mit einer ansehnlichen Summe unterstützt werden können.

Rainer Heubeck