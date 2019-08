Joaquin Phoenix als "Joker" beim Filmfest Venedig gefeiert

vor 40 Minuten

VENEDIG - Für seine Rolle des "Joker" ist der US-Schauspieler Joaquin Phoenix beim Filmfest Venedig frenetisch gefeiert worden. Der 44-Jährige stellte das Werk bei den Filmfestspielen vor.

Joaquin Phoenix (M) verkörpert den legendären Batman-Gegenspieler Joker. © Arthur Mola/Invision/AP Foto: Arthur Mola (dpa)



Joaquin Phoenix (M) verkörpert den legendären Batman-Gegenspieler Joker. Foto: Arthur Mola/Invision/AP Foto: Arthur Mola (dpa)



Phoenix verkörpert darin den legendären Batman-Gegenspieler - der Film fokussiert auf die Vorgeschichte und erzählt, wie aus Arthur Fleck der Joker wurde. Nach ersten Aufführungen in Venedig gab es minutenlangen Applaus.

Regie führte Todd Phillips, der unter anderem durch die "Hangover"-Filme bekannt ist. "Joker" läuft beim Filmfest Venedig im Wettbewerb; im Oktober kommt er in die Kinos. In einer Nebenrolle ist auch der zweifache Oscarpreisträger Robert De Niro zu sehen.

Er habe extrem viel für die Rolle abnehmen müssen, erzählte Phoenix (Golden Globe für "Walk the Line") vor der Weltpremiere des Films am Abend. "Und das beeinflusst auch deine Psyche, du wirst verrückt." Außerdem hätten er und Regisseur Phillips sehr früh an der unverkennbaren Lache des Jokers gearbeitet. "Todd beschrieb es als eine Lache, die beinahe schmerzhaft ist - etwas, das versucht herauszukommen."

dpa