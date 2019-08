Johnson verordnet britischem Parlament eine Zwangspause

LONDON - Konfrontiert mit parlamentarischen Manövern gegen einen Brexit ohne Abkommen hat der britische Premierminister Boris Johnson dem Unterhaus eine Zwangspause auferlegt. Die Königin gab seinem Ansinnen statt.

Premier Boris Johnson will die Parlamentspause vor dem Brexit-Termin durchsetzen. © Will Oliver/EPA (dpa)



Premier Boris Johnson will die Parlamentspause vor dem Brexit-Termin durchsetzen. Foto: Will Oliver/EPA (dpa)



Johnsons Vorstoß löste große Empörung aus. Viele Abgeordnete sprachen von einem Angriff auf die Demokratie. Eine Petition an das Unterhaus gegen die vorübergehende Aussetzung des Parlaments hatte innerhalb weniger Stunden mehr als 360.000 Unterschriften. Das britische Pfund geriet unter Druck und sank zeitweise unter 1,22 US-Dollar.

Ein Mann verkleidet mit einem riesigen Kopf des britischen Premierministers Johnson neben einem symbolischen Grabstein mit der Aufschrift «RIP British Democracy» (Ruhe in Frieden britische Demokratie). © Stefan Rousseau/PA Wire (dpa)



Ein Mann verkleidet mit einem riesigen Kopf des britischen Premierministers Johnson neben einem symbolischen Grabstein mit der Aufschrift «RIP British Democracy» (Ruhe in Frieden britische Demokratie). Foto: Stefan Rousseau/PA Wire (dpa)



Johnsons Problem: Er will den Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober notfalls ohne Austrittsabkommen durchziehen; das will aber eine Mehrheit der Parlamentarier unbedingt verhindern. .

Der Schritt stelle einen «Frevel gegen die Verfassung» dar, so Parlamentspräsident John Bercow. © PA Wire/House Of Commons (dpa)



Der Schritt stelle einen «Frevel gegen die Verfassung» dar, so Parlamentspräsident John Bercow. Foto: PA Wire/House Of Commons (dpa)



Es gibt bereits ein Austrittsabkommen, das eine Übergangsphase vorsieht, in der vieles beim alten bleibt. In der Phase sollen die künftigen Beziehungen zur EU geregelt werden. Dieser Deal, ausgehandelt von Johnsons Vorgängerin Theresa May, ist im Unterhaus aber mehrfach gescheitert.

Blick auf das britische Parlament während einer Fragestunde (Archiv). © House Of Commons/PA Wire (dpa)



Blick auf das britische Parlament während einer Fragestunde (Archiv). Foto: House Of Commons/PA Wire (dpa)



Knackpunkt ist vor allem der sogenannte Backstop. Diese Klausel würde Großbritannien so lange an bestimmte EU-Regeln binden, bis eine andere Lösung zur Vermeidung von Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland gefunden ist. London sieht darin inakzeptable Fesseln.

Blick auf den Palace of Westminster, das britische Parlament. © David Parry/PA Wire (dpa)



Blick auf den Palace of Westminster, das britische Parlament. Foto: David Parry/PA Wire (dpa)



Das Parlament kommt nach der Sommerpause nächste Woche erstmals zusammen. Schon in der Woche danach beginnt die viereinhalbwöchige Zwangspause. Am 14. Oktober soll die Queen das neue Regierungsprogramm verlesen.

Boris Johnson will vor dem geplanten EU-Austritt eine Parlamentspause erzwingen. © Francois Mori/AP (dpa)



Boris Johnson will vor dem geplanten EU-Austritt eine Parlamentspause erzwingen. Foto: Francois Mori/AP (dpa)



Es bleibe genügend Zeit für alle nötigen Debatten, schrieb Johnson an alle Abgeordneten. "Wenn es mir gelingt, einen Deal mit der EU auszuhandeln, hat das Parlament die Gelegenheit, das zur Ratifizierung eines solchen Deals nötige Gesetz vor dem 31. Oktober zu verabschieden."

Das Brexit-Wandbild des Streetart-Künstlers Banksy. Schon Ende Oktober will Boris Johnson sein Land aus der EU führen. © Gareth Fuller/PA Wire (dpa)



Das Brexit-Wandbild des Streetart-Künstlers Banksy. Schon Ende Oktober will Boris Johnson sein Land aus der EU führen. Foto: Gareth Fuller/PA Wire (dpa)



. Der frühere Schatzkanzler Philip Hammond twitterte: "Zutiefst undemokratisch." Es sei eine Schande, wenn das Parlament davon abgehalten werde, der Regierung in Zeiten einer nationalen Krise auf die Finger zu schauen.

Schuss ins eigene Bein: Brexit-Gegner zeigen vor dem Parlament in Westminster, was sie vom EU-Austritt erwarten. © Yui Mok/PA Wire (dpa)



Schuss ins eigene Bein: Brexit-Gegner zeigen vor dem Parlament in Westminster, was sie vom EU-Austritt erwarten. Foto: Yui Mok/PA Wire (dpa)



Oppositionsführer und Labourchef Jeremy Corbyn kündigte trotzdem einen Versuch an, einen EU-Austritt ohne Abkommen zu verhindern. Er wiederholte die Drohung eines Misstrauensantrags gegen Johnson, "zu gegebener Zeit". Er braucht dafür die Unterstützung der anderen Oppositionsparteien und von Rebellen der Konservativen Partei.

Ein Befürworter der schottischen Unabhängigkeit mit einer schottischen Fahne. © Andrew Milligan/Archiv (dpa)



Ein Befürworter der schottischen Unabhängigkeit mit einer schottischen Fahne. Foto: Andrew Milligan/Archiv (dpa)



Zuspruch erhielt Johnson von der anderen Seite des Atlantiks. US-Präsident Donald Trump twitterte, es werde für Corbyn "sehr schwer" werden, ein Misstrauensvotum gegen Johnson durchzuführen. "Besonders im Lichte der Tatsache, dass Boris genau das ist, wonach Großbritannien gesucht hat, und dass er sich als ein Großer herausstellen wird", schrieb Trump.

Ohne die innenpolitischen Entwicklungen in Großbritannien zu kommentieren sagte eine Sprecherin der EU-Kommission, man wolle mit der britischen Regierung weiter an einem vertraglich geregelten Brexit arbeiten und erwarte dafür neue Ideen aus London. "Je schneller wir umsetzbare Vorschläge sehen, desto besser", sagte sie. Johnsons Brexit-Berater David Frost war am Mittwoch in Brüssel.

Auch aus dem Europaparlament kam Kritik. Dessen Brexit-Beauftragter Guy Verhofstadt drückte den Abgeordneten in London Solidarität aus. "Die Unterdrückung einer Debatte über tiefgreifende Entscheidungen wird wahrscheinlich nicht zu einer stabilen künftigen Beziehung zwischen der EU und Großbritannien beitragen", schrieb er auf Twitter. Der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann sprach ebenfalls auf Twitter von einem "skandalösen Affront".

CDU-Politiker Norbert Röttgen twitterte: "Wie kann Respekt für die Demokratie mit einer Unterbrechung des Parlaments einhergehen?" Der europapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Georg Link, erklärte: "Der Brexit-Fanatismus von Boris Johnson hat nun auch die letzten Hürden politischer Vernunft und britischen Anstands eingerissen."

"Der heutige Tag wird als schwarzer Tag für die Demokratie in Großbritannien in die Geschichte eingehen", schrieb die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon auf Twitter - wenn es den Abgeordneten nicht gelinge, Johnsons Pläne zu stoppen.

