Julia Görges verpasst Einzug ins Viertelfinale

vor 14 Minuten

NEW YORK - Tennisspielerin Julia Görges hat bei den US Open den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale knapp verpasst. Die 30-Jährige verlor in New York gegen die Kroatin Donna Vekic mit 7:6 (7:5), 5:7, 3:6 und vergab dabei im zweiten Satz sogar einen Matchball.

Julia Görges hat bei den US Open ihr Achtelfinale knapp verloren. © Sarah Stier/FR171690 AP (dpa)



Julia Görges hat bei den US Open ihr Achtelfinale knapp verloren. Foto: Sarah Stier/FR171690 AP (dpa)



Am Ende musste sich Görges nach hartem Kampf in 2:42 Stunden geschlagen geben. Damit sind beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison keine deutschen Spielerinnen mehr dabei. Vekic trifft nun auf die Schweizerin Belinda Bencic, die etwas überraschend gegen Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan mit 7:5, 6:4 gewann.

dpa