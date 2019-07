Junge Pistolenschützen trafen ins Schwarze

Bayerische Meisterschaft mit mehreren Medaillen für Leistungsstützpunkt Rothenstein und Hitzhofen - vor 1 Stunde

ROTHENSTEIN/WEISSENBURG - Die Pistolenschützen des Leistungsstützpunkts Rothenstein und Hitzhofen waren bei den Bayerischen Meisterschaften sehr erfolgreich und haben sich bei den Titelkämpfen mehrere Medaillen geholt. Larissa Dauner ragte mit "Gold" als Bayerische Meisterin der Jugendklasse heraus.

Waren bei den Bayerischen Meisterschaften überaus erfolgreich: Die Nachwuchsschützen des Pistolen-Leistungsstützpunktes Rothenstein/Hitzhofen mit Trainer Walter Sbarra. © Foto: Stefan Dauner



Die besten jungen Pistolenschützen Mittelfrankens treffen sich zum Training nicht etwa in Nürnberg oder Fürth – das kleine Rothenstein an der Grenze zu Oberbayern ist immer wieder ihr Ziel. Im dortigen Diana-Schützenhaus wird trainiert, ebenso wie in Hitzhofen. Beide Vereine bilden zusammen einen der sieben Leistungsstützpunkte des Bayerischen Sportschützenbundes, dessen Kadermitglieder bei den jüngsten Landesmeisterschaften überaus erfolgreich waren. Je zwei Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gab es in den Einzelwertungen, Gold noch zusätzlich für die Mannschaft.

Erfolgreichste Teilnehmerin war die aus Niederhofen stammende und für Rothenstein startende Larissa Dauner, die mit der Kleinkaliber-Sportpistole auf 25 Meter 542 Ringe vorlegte und damit nicht zu schlagen war. Mit der Luftpistole wurde sie mit 375 Ringen souverän Bayerische Meisterin der Jugendklasse.

Dahinter rangierte Armin Balz von der HSG Weißenburg mit 361 Ringen, was mit der Luftpistole die Silbermedaille bedeutete. Jan Christiansen (Bubenheim) erzielte 337 Ringe und belegte in der Einzelwertung Platz 31. Diese geschlossene Teamleistung brachte dem Trio des Leistungsstützpunktes den Bayerischen Mannschaftstitel.

Mit der Kleinkaliber-Pistole schoss sich auch Armin Balz weit nach vorne: Ein Ergebnis von 504 Ringen bedeutete für ihn den dritten Platz und Bronze. Damit schafften die Nachwuchsschützen auch die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Auch diese Ergebnisse sorgen für eine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

In der Disziplin Freie Pistole 50 sicherte sich Nico Kemmelmeier (SG Pleinfeld) mit 378 Ringen den achten Rang in der bayernweiten Wertung. Für einen weiteren Erfolg sorgte Vanessa Treiber (HSG Weißenburg). Sie wurde mit 360 Ringen Vizemeisterin in der Luftpistolen-Juniorenklasse. Das hiesige Starterfeld komplettierte Fynn Grossmann aus Ellingen. Er schoss starke 179 Ringe, was schließlich Platz 30 bedeutete.

Die neun Nachwuchsschützen am Leistungsstützpunkt trainieren unter dem C-Trainer Walter Sbarra (Hitzhofen) und Jürgen Schnaidt (Rothenstein) zweimal im Monat, wobei in Hitzhofen vor allem mit der Kleinkaliber-Pistole auf die 25 Meter entfernten Scheiben angelegt wird. In Rothenstein wird mit der Luftpistole trainiert. Die Koordination der Trainingseinheiten an den beiden Schießstätten obliegt Stefan Dauner.

Bei den Landesmeisterschaften in München-Hochbrück waren die beiden Nationalkader-Mitglieder Lisa und Laura Schnaidt nicht am Start – sie schossen bei einem bundesweiten Ranglistenwettbewerb im thüringischen Suhl, sind aber für die Deutschen Meisterschaften gesetzt. Weiter zur Trainingsgruppe gehören Vanessa Treiber und Armin Balz von der HSG Weißenburg, Jan Christiansen (Bubenheim), Larissa Dauner (Rothenstein), Fynn Grossmann (Ellingen), sowie Simon Volnhals (Gau Eichstätt) und Marcus Gruber (Gau Hesselberg). Beide holten sich bei der "Bayerischen" ebenfalls gute Platzierungen.

Rainer Heubeck