Kalenderblatt 2019: 10. Mai

vor 1 Stunde

Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Mai 2019:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



19. Kalenderwoche, 130. Tag des Jahres

Noch 235 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Gordian, Juan

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der französische Präsident Emmanuel Macron wird in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis geehrt. Von Deutschland fordert er eine Abkehr vom strikten Sparkurs und mehr Mut bei der Reform Europas.

2017 - Das Bundeskabinett stuft Wohnungseinbrüche als Verbrechen mit höherer Strafandrohung ein. "Minderschwere" Fälle gibt es nicht mehr.

2014 - Mit der Ballade "Rise Like A Phoenix" gewinnt Österreich mit der bärtigen Dragqueen Conchita Wurst den 59. Eurovision Song Contest.

2004 - Ein Goldsucher findet in einem thüringischen Bach im oberen Schwarzatal ein 9,64 Gramm schweres und 2,2 Zentimeter langes Nugget. Es ist einer der größten Goldfunde in Deutschland.

1996 - In Berlin eröffnet die SPD ihre neue Parteizentrale, das Willy-Brandt-Haus.

1954 - Das Bundesarbeitsgericht wird in Kassel mit einem Festakt eröffnet.

1949 - Der Parlamentarische Rat einigt sich auf Bonn als vorläufige Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Von 62 gültigen Stimmen entfallen 33 auf Bonn und 29 auf Frankfurt am Main.

1869 - In Promontory (im heutigen US-Bundesstaat Utah) treffen die Schienenstränge der ersten transkontinentalen Eisenbahnstrecke zusammen. Diese führt von New York über Chicago nach San Francisco in Kalifornien.

1774 - Ludwig XVI. wird nach dem Tod seines Großvaters Ludwig XV. König von Frankreich. Im Zuge der Französischen Revolution wird er 1792 abgesetzt und im Jahr darauf hingerichtet.

GEBURTSTAGE

1977 - Nick Heidfeld (42), deutscher Formel-1-Rennfahrer

1969 - Dennis Bergkamp (50), niederländischer Fußballspieler, Ajax Amsterdam 1987-93

1954 - Sabine Postel (65), deutsche Schauspielerin (Bremer Kommissarin Inga Lürsen in der TV-Serie "Tatort")

1952 - Roland Kaiser (67), deutscher Schlagersänger ("Santa Maria")

1929 - Gerhard Müller (90), deutscher Theologe, Landesbischof von Braunschweig (1982-1993)

TODESTAGE

2002 - Yves Robert, französischer Filmregisseur ("Der Krieg der Knöpfe"), geb. 1920

1954 - Erik Reger, deutscher Schriftsteller und Journalist, ("Union der festen Hand"), geb. 1893

