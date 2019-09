Kalenderblatt 2019: 17. September

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. September 2019:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.



Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa



38. Kalenderwoche

260. Tag des Jahres

Noch 105 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau Namenstag: Ariadne, Hildegard, Lambert, Robert

HISTORISCHE DATEN

2018 - Die 50er-Jahre-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" räumt bei den Emmys acht Preise ab, unter anderem als beste Comedyserie. Beim wichtigsten Fernsehpreis der Welt kommt die Fantasyserie "Game of Thrones" sogar auf neun Preise, viele davon aber in Nebenkategorien wie Make-up.

2017 - Die documenta 14 in Kassel geht mit einer Finanzierungslücke von 7,6 Millionen Euro zu Ende. Das Land Hessen und die Stadt Kassel übernehmen als Gesellschafter der documenta jeweils die Hälfte des Defizits.

1992 - Im Berliner Restaurant "Mykonos" werden vier iranische Exil-Politiker ermordet.

1982 - Mit dem Rücktritt der vier FDP-Bundesminister endet nach 13 Jahren die sozialliberale Koalition in Bonn.

1939 - Nach dem Angriff deutscher Truppen auf Polen besetzt die Sowjetarmee den Ostteil des Landes.

1931 - Die erste für die Öffentlichkeit bestimmte Langspielplatte mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute wird in New York vorgestellt.

1889 - Die Allianz Versicherungs-AG mit Sitz in Berlin wird gegründet.

1809 - Nach der Niederlage im schwedisch-russischen Krieg verliert Schweden im Frieden von Fredrikshamn den Status einer Großmacht. Schweden muss einen Großteil von Finnland und die Åland-Inseln abtreten.

1737 - Kurfürst Georg August von Hannover eröffnet die nach ihm benannte Universität von Göttingen, die als erste Hochschule das Privileg voller Lehr- und Forschungsfreiheit besitzt.

GEBURTSTAGE

1979 - Neill Blomkamp (40), südafrikanischer Regisseur ("District 9")

1944 - Reinhold Messner (75), Südtiroler Bergsteiger und Buchautor ("Alle meine Gipfel", "Yeti"), bestieg alle 14 Achttausender

1939 - Günther Fielmann (80), deutscher Unternehmer, erstes Brillenfachgeschäft 1972

1929 - Stirling Moss (90), britischer Automobilrennfahrer, 16 Grand-Prix-Siege 1955-61, vierfacher Formel-1-Vizeweltmeister 1955-58

1919 - Helmuth Ashley (100), österreichischer Regisseur ("Das Rätsel der roten Orchidee", "Trotzkopf")

TODESTAGE

1994 - Karl Popper, österreichisch-britischer Philosoph ("Logik der Forschung"), geb. 1902

1179 - Hildegard von Bingen, deutsche Mystikerin und Äbtissin, Benediktinerin, bedeutende Universalgelehrte ihrer Zeit, geb. 1098

