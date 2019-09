Kalenderblatt 2019: 2. September

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. September 2019:

36. Kalenderwoche, 245. Tag des Jahres

Noch 120 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Ingrid

HISTORISCHE DATEN

2018 - Ein Großbrand zerstört weite Teile des brasilianischen Nationalmuseums in Rio de Janeiro. Das Museum galt mit mehr als 20 Millionen Exponaten als eines der wichtigsten Ausstellungshäuser Südamerikas.

2014 - Der US-Konzern Halliburton wird nach eigenen Angaben wegen der Explosion der Ölplattform "Deepwater Horizon" im Golf von Mexiko 2010 eine Entschädigung von 1,1 Milliarden Dollar (838 Mio Euro) an Fischer und andere Opfer zahlen.

2009 - Der staatliche Fördertopf für die Abwrackprämie für Altautos ist leer. Knapp acht Monate nach Einführung der Prämie im Rahmen des staatlichen Konjunkturpakets ist die Summe von 5 Milliarden Euro verbraucht.

1991 - Das mehrheitlich von Armeniern bewohnte Gebiet Berg-Karabach in Aserbaidschan erklärt sich zu einer unabhängigen Republik.

1987 - In Moskau beginnt der Prozess gegen den deutschen Sportflieger Mathias Rust, der am 28. Mai mit seinem Cessna- Kleinflugzeug nahe des Roten Platzes gelandet war

1969 - Bei der Hoesch AG in Dortmund beginnt eine Reihe "wilder Streiks" in der Bundesrepublik. Die sogenannten Septemberstreiks im Kohlerevier und in der Montanindustrie waren nicht von den Gewerkschaften organisiert. Die Arbeiter erkämpfen damit Lohnerhöhungen.

1933 - Italien und die Sowjetunion schließen einen Nichtangriffspakt. Diktator Benito Mussolini will dadurch größere Freiheit gegenüber dem Westen gewinnen.

1917 - Die Gründung der Deutschen Vaterlandspartei (DVLP) in Königsberg erfolgt auf Initiative von Wolfgang Kapp (Generaldirektor der ostpreußischen Landschaft). Die Partei war ein Sammelbecken der extremen politischen Rechten. Im Dezember 1918 löste die Partei sich wieder auf.

1792 - Wenige Jahre nach Beginn der französischen Revolution organisieren Jakobinerführer Jean Paul Marat und Justizminister Georges Jacques Danton den Massenmord an "Konterrevolutionären", dem mehr als 1100 Franzosen zum Opfer fallen ("Septembermorde").

GEBURTSTAGE

1969 - Robert Habeck (50), deutscher Schriftsteller und Politiker, seit Januar 2018 einer der zwei Bundesvorsitzenden der Grünen

1959 - Ulrich Grillo (60), deutscher Unternehmer, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie 2013-2016

1939 - Tilman Zülch (80), deutscher Menschenrechtsaktivist, Generalsekretär der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) 1970-2017

1929 - Hal Ashby, amerikanischer Regisseur ("Harold and Maude", "Shampoo"), gest. 1988

1924 - Helene Metz (95), deutsche Unternehmerin, Metz-Werke (TV-Geräte-Hersteller)

TODESTAGE

2001 - Christiaan Barnard, südafrikanischer Herzchirurg, führte 1967 die erste Herztransplantation durch, geb. 1922

1969 - Ho Chi Minh, vietnamesischer Politiker, Staatspräsident ab 1946, nach der Teilung des Landes 1954 Staatspräsident des kommunistischen Nordens, geb. 1890

dpa