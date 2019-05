Kalenderblatt 2019: 24. Mai

vor 55 Minuten

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Mai 2019:

21. Kalenderwoche

144. Tag des Jahres

Noch 221 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Dagmar, Esther, Franz

HISTORISCHE DATEN

2017 - Zum 500. Jahrestag von Martin Luthers Thesen kommen in Berlin und Wittenberg Zehntausende Protestanten zum Evangelischen Kirchentag zusammen.

2014 - Bei einem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel sterben vier Menschen. Es ist der erste Anschlag mit Bezug zur Terrormiliz Islamischer Staat in Europa.

2009 - Der Film "Das weiße Band" von Michael Haneke gewinnt die Goldene Palme beim 62. Filmfestival in Cannes.

1994 - In New York werden vier islamische Extremisten für den Anschlag auf das World Trade Center am 26. Februar 1993 zu je 240 Jahren Haft verurteilt.

1964 - Während des Fußball-Länderspiels Peru gegen Argentinien in Lima sterben 350 Menschen bei einer Massenpanik.

1956 - Im schweizerischen Lugano wird zum ersten Mal der "Grand Prix d'Eurovision de la Chanson" veranstaltet. Den ersten Platz belegt mit dem Titel "Refrain" die Schweizerin Lys Assia.

1949 - Mit Inkrafttreten des Grundgesetzes wird in Westdeutschland die Todesstrafe abgeschafft (GG, Artikel 102).

1889 - Der Deutsche Reichstag verabschiedet das Gesetz zur Invaliditäts- und Altersversicherung der Arbeiter, das letzte der Bismarckschen Sozialversicherungsgesetze.

1844 - Der amerikanische Maler und Erfinder Samuel Morse übermittelt das erste Telegramm auf einer Versuchsleitung von Washington nach Baltimore (US-Bundesstaat Maryland).

GEBURTSTAGE

1954 - Rainald Goetz (65), deutscher Schriftsteller ("Irre", "Rave")

1949 - Jim Broadbent (70), britischer Schauspieler (Oscar für "Iris")

1944 - Patti LaBelle (75), amerikanische R&B- und Soul-Sängerin ("Winner in You")

1939 - Helga Piur (80), deutsche Schauspielerin, Fernsehliebling in der damaligen DDR als Zahnarzthelferin "Häppchen" in der TV-Serie "Zahn um Zahn"

1819 - Königin Victoria, Königin von Großbritannien und Irland seit 1837, gest. 1901

TODESTAGE

1974 - Duke Ellington, amerikanischer Komponist, Pianist und Bandleader, geb. 1899

1959 - John Foster Dulles, amerikanischer Politiker, Außenminister 1953-1959, geb. 1888

dpa