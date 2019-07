Kalenderblatt 2019: 5. Juli

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Juli 2019:

27. Kalenderwoche, 186. Tag des Jahres

Noch 179 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Antonio

HISTORISCHE DATEN

2017 - Im Istanbul (Türkei) werden der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und mehrere Aktivisten von Amnesty International unter Terrorismusverdacht festgenommen.

2009 - In der nordwestchinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang werden bei Konflikten zwischen muslimischen Uiguren und Sicherheitskräften nach offiziellen Angaben mindestens 197 Menschen getötet, die meisten davon Han-Chinesen.

1994 - Jeff Bezos und seine Frau MacKenzie starten einen Online- Buchhandel in Seattle. Unter dem Namen Amazon entwickelt er sich zu einem Versandriesen.

1994 - Mit der Vereidigung der Ressortchefs der Nationalbehörde durch PLO-Chef Jassir Arafat in Jericho beginnt offiziell die palästinensische Selbstverwaltung.

1989 - Oliver North, einer der Hauptakteure der 1986 aufgeflogenen Iran-Contra-Affäre, wird wegen Beihilfe zur Täuschung des Kongresses zu drei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt.

1954 - Der 19-jährige Lastwagenfahrer Elvis Presley nimmt den alten Blues-Song "That's All Right, Mama" auf. Es ist seine erste Single und der Start einer unvergleichlichen Karriere.

1946 - In Paris wird der erste Bikini bei einer Modenschau vorgeführt. Der Designer Louis Reard hat das Kleidungsstück nach dem Bikini-Atoll benannt, dem Ort der amerikanischen Atomtests im Pazifik.

1919 - In Nürnberg wird der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) als Spitzenorganisation der freien Gewerkschaften gegründet. Erster Vorsitzender wird Karl Legien.

1884 - Mit der Flaggenhissung durch den Afrikaforscher Gustav Nachtigal wird das westafrikanische Togo deutsche Kolonie.

GEBURTSTAGE

1979 - Amélie Mauresmo (40), französische Tennisspielerin, Weltranglistenerste für fünf Wochen im Jahr 2004

1979 - Shane Filan (40), irischer Popsänger, Mitglied der Boygroup Westlife ("Queen Of My Heart")

1974 - Marcio Amoroso (45), brasilianischer Fußballspieler, Borussia Dortmund 2001-2004

1939 - Ulrike von Möllendorff, deutsche Fernsehjournalistin und Moderatorin (ZDF-Nachrichtensendung "heute" 1978-1990), gest. 2017

1889 - Jean Cocteau, französischer Schriftsteller ("Kinder der Nacht"), Maler und Filmregisseur ("Orphée"), gest. 1963

TODESTAGE

2014 - Hans-Ulrich Wehler, deutscher Historiker ("Bismarck und der Imperialismus"), geb. 1931

1969 - Walter Gropius, deutscher Architekt, Gründer und Direktor des "Staatlichen Bauhauses" in Weimar 1919, geb. 1883

dpa