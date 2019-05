Am Samstag fand die Jahresversammlung der Deutschen Gilde der Nachtwächter Türmer und Figuren e.V. Region Süd statt. Zu dem Event gehörte ein Standkonzert des Spielmann- und Fanfahrenzuges der Wagnertanzgilde auf dem Marktplatz und eine Vorstellung der einzelnen Nachtwächter und Figuren am Marktplatz und ein Ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche St. Kilian am Sonntag.