Hätte man vor Anpfiff gewusst, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, hätte das wohl jeder Club-Fan gerne so unterschrieben. Wäre da nicht die erste Minute der Nachspielzeit gewesen, in der Tim Leibold den Elfer an den Pfosten setzte. So bleibt nach diesem Derby ein bitterer Beigeschmack. Die Stadiongänger hatten zu dem Remis gemischte Meinungen.