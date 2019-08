Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Dreier auf St. Pauli: Benoten Sie das Kiez-Kleeblatt! Ein erfolgreicher Ausflug für die SpVgg Greuther Fürth! Beim Auswärtsspiel beim FC St. Pauli darf die Elf von Stefan Leitl jubeln - Doppelpacker Daniel Keita-Ruel und ein Distanzschuss von Julian Green bringen das Kleeblatt in Hamburg auf die Siegerstraße. Wie hat Ihnen die Leistung der Weiß-Grünen gefallen? Bei uns können Sie die Kleeblatt-Kicker benoten.

Sauber, Club! Ein aufgeräumter FCN picknickt mit seinen Fans Beim Club ist Christian Mathenia dafür zuständig, dass der Kasten sauber bleibt. Dafür, dass Nürnberg sauberer wird, sorgten im Frühjahr einige Spieler und hunderte Helfer. 13 Bolz- und Spielplätze wurden in der Eigentlich-Erstliga-Stadt aufgeräumt. Dass das mit der Rückkehr in die Erstklassigkeit kein Picknick wird, wissen sie am Valzerweiher. Ein Picknick gab's am Freitag auf der Hallerwiese trotzdem - als Dankeschön für die so hilfreichen Fans.

Vulva-Kekse und Regenbogenfahnen: Der Dyke March in Nürnberg Zu einer fröhlichen und farbenfrohen Demonstration kamen am Freitagabend frauenliebende Frauen vor dem Nürnberger Opernhaus zusammen. Der Dyke March zeigte am Vortag der Parade zum Christopher Street Day, die aus Sicht der Veranstalterinnen des Dyke Marchs häufig vor allem als "Schwulenparade" wahrgenommen wird, wie groß die Lesbenpower in der Metropolregion ist.