Kerber und Struff in zweiter Runde - Görges scheitert

vor 1 Stunde

MADRID - Angelique Kerber ist beim Tennisturnier in Madrid in die zweite Runde gezogen. Die Weltranglistenvierte bezwang die Ukrainerin Lesya Tsurenko mit 6:3 und 6:2. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin trifft in der zweiten Runde auf die Kroatin Petra Martic.

Beim Turnier in Madrid in der ersten Runde ausgeschieden: Julia Görges. © Marijan Murat (dpa)



Dagegen ist Julia Görges in der spanischen Hauptstadt in der ersten Runde gescheitert. Die 30-Jährige unterlag am Sonntag der Slowakin Viktoria Kuzmova mit 5:7 und 4:6. Beim Turnier in Stuttgart vor zwei Wochen hatte die Spielerin aus Bad Oldesloe aufgrund von Halswirbelproblemen ihr Auftaktspiel nicht beendet.

Bei den Herren hat Jan-Lennard Struff die nächste Runde erreicht. Der Warsteiner besiegte am frühen Nachmittag den Australier Nick Kyrgios mit 7:6 (7:4) und 6:4. In der zweiten Runde trifft der 29-Jährige entweder auf den an Nummer neun gesetzten Marin Cilic aus Kroatien oder einen Qualifikanten.

dpa