"Knackiges Auftaktprogramm" für Stopfenheim

Die DJK startet in der Kreisliga mit einer Reihe von Derbys und will "nicht hinten reinrutschen"

STOPFENHEIM - Das geht ja munter los für die DJK Stopfenheim. Gleich am ersten Spieltag der Kreisliga West trifft der Aufsteiger zu Hause auf den Ex-Verein seines Spielertrainers Tobias Weickmann. FC/DJK Weißenburg heißt am Sonntag, 11. August, um 15 Uhr nämlich der Gegner. Und es geht für die Stopfenheimer im August nahtlos weiter mit den Nachbarduellen gegen Wettelsheim (18. 8.) und Ramsberg/St. Veit (25. 8.).

Tanz mit der Meister-Schale: So haben die Stopfenheimer ausgerechnet beim schärfsten Rivalen TSV 1860 Weißenburg II den Kreisliga-Aufstieg gefeiert. © Foto: Uwe Mühling



Kein Wunder also, dass der Coach von einem "knackigen Auftaktprogramm mit lauter Derbys" spricht. Aber nicht nur zum Start, sondern generell erwartet Weickmann eine "ziemlich starke Liga", wozu aus seiner Sicht nicht zuletzt auch die spielstarken Teams aus dem Schwabacher Raum beitragen werden. Für die DJK und gerade für deren junge Spieler werde die Kreisliga sowohl vom Körperlichen als auch vom Tempo her sicher eine neue Herausforderung.

Aber eine, welche die Stopfenheimer meistern wollen. Nach dem souveränen Titel in der Kreisklasse West geht es für Weickmann und Co. erst einmal darum, sich eine Etage höher schnell zurechtzufinden und sich zu behaupten. "Wir wollen nicht hinten reinrutschen", lautet Weickmanns Priorität. Er hat aber viel Vertrauen in sein Team und ist sich sicher, "dass wir eine gute Rolle spielen können, wenn alle da sind und wir verletzungsfrei bleiben".

Das ist umso wichtiger, als die DJK einen relativ kleinen Kader hat. Neuzugänge gibt es nur intern aus der eigenen Jugend. Simon Geißlinger und Simon Winter haben bereits im Aufstiegsjahr eine wichtige Rolle gespielt, obwohl sie eigentlich noch der U19 angehörten. Jetzt sind sie dem A-Jugend-Alter entwachsen und voll bei den Herren, wo die aktuellen U19-Akteure Jonas Münch und Manuel Lastinger reinschnuppern und langsam herangeführt werden sollen.

Generell ist es den Stopfenheimern und ihrem Trainer wichtig, die junge Mannschaft mit lauter Einheimischen (nur Weickmann und sein Bruder Daniel kommen aus Ellingen) weiterzuentwickeln und nach zwei Jahren in der Kreisklasse nun wieder im Jura-Oberhaus zu etablieren. Die Euphorie vom Aufstiegsjahr will man mitnehmen und zugleich "wieder Vollgas geben", nachdem man es in Stopfenheim durch den frühzeitigen Titelgewinn (bereits am 22. von 26 Spieltagen) im Endspurt der vergangenen Runde etwas lockerer angehen lassen konnte.

UWE MÜHLING