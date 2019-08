"König Lukas" vom Kleinwalsertal

WEISSENBURG - Der Walser Ultratrail gilt als einer der anspruchsvollsten Trailläufe im deutschsprachigen Alpenraum. Umso höher ist es einzustufen, dass diesen Wettbewerb ausgerechnet ein Weißenburger gewonnen hat. Lukas Sörgel setzte sich bei dem Rennen über 63 Kilometer und 3900 Höhenmeter in einer Zeit von 8:26 Stunden und mit rund zehn Minuten Vorsprung durch.

Ein Wahnsinns-Moment für Lukas Sörgel: Der 23 Jahre alte Weißenburger lief beim Walser Ultratrail als jubelnder, aber erschöpfter Sieger ins Ziel in Hirschegg ein. © Foto: Dominik Berchtold



Aber mehr noch: Tags zuvor hatte der 23-Jährige bereits den kürzeren Widderstein Trail absolviert. Zwar nicht ganz in der Spitze, aber doch so stark, dass er auch die Kombinationswertung aus beiden Rennen gewann und somit schnellster Läufer der "Königsklasse" Challenge Pro war. Der junge Extremsportler, der für das Team Salomon Running startet, durfte sich also über einen außergewöhnlichen Erfolg freuen. "Es ist vielleicht sogar mein größter bisheriger Erfolg", wie er erschöpft, aber äußerst zufrieden feststellte.

"Lieber lang und langsam"

Der Walser Ultratrail im Kleinwalsertal (Allgäu) ist bekannt für seine sehr selektive, aber auch wunderschöne Strecke. "Widderstein Trail", nennt sich die kürzeste der drei angebotenen Distanzen und stellt sozusagen das "Aufwärm-Programm" für viele Läufer dar. Dabei handelt es sich um eine verhältnismäßig kurze, aber dennoch anspruchsvolle Strecke über 15 Kilometer mit 900 Höhenmetern. Am darauffolgenden Tag findet der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung statt: der "Walser Ultra" (63 km, 3900 Höhenmeter) beziehungsweise der "Walser Trail" (29 km, 1700 Höhenmeter).

Dabei waren die Voraussetzungen vor den Wettbewerben gar nicht so gut gewesen, wie Lukas Sörgel berichtet. "Ich war für die lange Distanz eigentlich nicht gut vorbereitet, da ich im Vorfeld wenig lange Läufe gemacht habe. So verrückt das klingt, aber ich habe mich für die lange Strecke entschieden, da ich mich zu müde und k. o. gefühlt habe, um auf der kürzeren Strecke richtig Gas zu geben. Lieber lang und langsam, als kurz und schnell, habe ich mir gedacht". Dieser Plan ging auf.

Lukas Sörgel hatte großen Respekt vor der Strecke, da er einige Abschnitte bereits kannte und wusste, dass es beim "Ultra" im Kleinwalsertal ein richtig langer Tag werden würde. Genau deshalb absolvierte er auch den "Widderstein Trail" am ersten Tag des Berglauf-Events "echt langsam", um so viel Kraft wie möglich für den darauffolgenden Tag zu sparen. Er kam auf Platz 28 mit 16 Minuten Rückstand auf den schnellsten Läufer ins Ziel.

Während beim "Widderstein Trail" noch die Sonne lachte, stellte der starke Regen am zweiten Tag die Läufer des "Walser Ultra" vor eine zusätzliche Herausforderung. Zumindest blieben die angekündigten Gewitter aus und so fiel der Startschuss pünktlich um 6 Uhr morgens in Hirschegg, einem kleinen Ort im Herzen des Kleinwalsertals. Schnell konnte Lukas Sörgel feststellen, dass das Rennen nicht umsonst einen besonderen Ruf hat. Längere Abschnitte auf Schotterwegen oder auf der Straße sucht man hier vergeblich, vielmehr führt der Kurs die Teilnehmer stetig auf schmalen Wanderwegen über hochalpines Gelände. Kleine Kletterpassagen mit Fix-Seilen, steile Abstiege durch Geröllfelder oder der bekannte "Gottesacker" am "Hohen Ifen", der an eine Mondlandschaft voller nicht ungefährlicher Felsspalten erinnert. Witterungsbedingt wurden obendrein noch Schneefelder zu Eismatsch.

Nicht grundlos liegen die Topzeiten auf der Ultra-Distanz über 63 Kilometer schon seit Jahren bei knapp unter neun Stunden. Doch Lukas Sörgel erwischte einen glänzenden Tag: "Dass es so gut läuft, hätte ich echt nicht erwartet", erzählte er rückblickend. Er reihte sich gleich nach dem Start auf den Plätzen fünf und sechs ein und ging das Rennen "echt gemütlich" an. Doch nach rund einem Drittel änderte sich das: "Irgendwann ab Kilometer 22 konnte ich mich konstant nach vorne arbeiten. Ich war wirklich voll im Tunnel und sehr fokussiert. Viele Freunde waren am Streckenrand und haben mich und die anderen Läufer angefeuert, aber das habe ich gar nicht richtig wahrgenommen, weil ich so auf mich, meinen Körper und die nächsten drei Meter Strecke konzentriert war", berichtet Sörgel. Und weiter: "Kraft sparen, positiv denken und Schritt für Schritt nach vorne arbeiten – das war mein Credo."

"Tränen in den Augen"

Ab Kilometer 45 hatte er nur noch zwei Läufer vor sich, die irgendwann im Nebel vor ihm auftauchten und zu denen er sich langsam vorarbeitete. Am letzten Anstieg konnte Lukas Sörgel die beiden überholen. Von den Zuschauern und Helfern erfuhr er sieben Kilometer vor dem Ziel, dass er etwa fünf Minuten Vorsprung hat. Den wollte sich der Weißenburger nicht mehr nehmen lassen, stand aber voll unter Anspannung und fühlte sich wie der "Gejagte". Doch er meisterte auch diese Situation: "Auf den letzten Kilometern redete ich mir ständig ein, dass das jetzt mein Tag wird und ich die Führung auf keinen Fall abgeben werde."

Und so war es: Nach acht Stunden und 26 Minuten lief er mit dem Siegerband ins Ziel und durfte zugleich Platz eins beim "Walser Trail Challenge Pro" (bestehend aus Widderstein Trail und Walser Ultratrail) bejubeln. "Ich hatte auf den letzten Kilometern kurz Tränen in den Augen, als ich mir den Sieg vorstellte. Im Ziel war ich dann nur noch erleichtert, dass es jetzt tatsächlich geklappt hat und mich keiner mehr einholen konnte", erzählt Sörgel.

Und der Vorsprung war am Ende mit zehn Minuten sogar relativ groß. Auf Platz zwei folgte Nils Riegel (Oberstaufen) in 8:36, der auch in der Kombiwertung Silber holte. Gold blieb hingegen für Lukas Sörgel. Nicht umsonst betitelte ihn deshalb auch das Trail-Magazin als "König Lukas".

