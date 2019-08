Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

19-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall in Unterfranken Schrecklicher Unfall am Donnerstagmorgen bei Kolitzheim: Ein 19-Jähriger verlor laut Polizei in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte am Ende einer Böschung gegen einen Baum. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

SUV brennt auf A3 aus: Autobahn wegen Brückenschäden gesperrt Ein Fahrzeugbrand hat am Donnerstag einen kilometerlangen Stau auf der A3 ausgelöst. Kurz nachdem ein Autofahrer am Donnerstagmorgen bemerkt hatte, dass Flammen aus seinem Wagen schlugen, steuerte er das Fahrzeug auf einen Standstreifen unter einer Brücke. Die A3 bei Höchstad tmusste in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt werden. Mancher Wartende nutzte die Zeit für ein Picknick auf der Autobahn.

Es kreucht und fleucht und blüht im Landkreis Forchheim Frühling, Sommer, Herbst und Winter: In jeder Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von einer anderen Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser und Naturliebhaber tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.