Kovac hat die Wahl: Nur Alaba und Goretzka fehlen

vor 24 Minuten

MÜNCHEN - Trainer Niko Kovac kann für das Auftaktspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad fast mit dem kompletten Kader planen.

Bayern-Coach Niko Kovac und Philippe Coutinho beim Training. © Sven Hoppe (dpa)



Bayern-Coach Niko Kovac und Philippe Coutinho beim Training. Foto: Sven Hoppe (dpa)



Beim Abschlusstraining fehlten auf dem Vereinsgelände nur die verletzten Leon Goretzka und David Alaba. Es wird erwartet, dass Kovac am Mittwochabend (21.00 Uhr/Sky) in der ausverkauften Allianz Arena einige Umstellungen im Vergleich zum jüngsten 1:1 bei RB Leipzig vornehmen wird. Philippe Coutinho und Ivan Perisic sind Startelf-Kandidaten für die Offensive. Im Mittelfeld könnte Corentin Tolisso beginnen. Die Bayern streben den 16. Auftaktsieg nacheinander in der Königsklasse an.

dpa